Как работает система обратного осмоса

21 сентября 2022, 11:05

Обратный осмос — это процесс деминерализации или деионизации воды, когда она проходит под давлением через полупроницаемую мембрану обратного осмоса.

Осмос является естественным явлением и одним из важнейших действий в природе. Это процесс, при котором более слабый солевой раствор имеет тенденцию переходить в сильный солевой раствор. Примеры осмоса: корни растений поглощают воду из почвы, а наши почки поглощают воду из нашей крови.

Ниже приведена схема, показывающая, как работает осмос. Менее концентрированный раствор будет иметь естественную тенденцию переходить к раствору с более высокой концентрацией. Например, если у вас есть контейнер, наполненный водой с низким содержанием соли, и другой контейнер, наполненный водой с высоким содержанием соли, и они разделены полупроницаемой мембраной, вода с меньшим содержанием соли начнет мигрировать. к емкости с водой с большей концентрацией соли.

В то время как осмос происходит естественным путем без необходимости в энергии, чтобы вернуть процесс осмоса обратно, вам нужно применить энергию к более соленому раствору. Обратноосмотическая мембрана — полупроницаемая мембрана, которая пропускает молекулы воды, но не пропускает большинство растворенных солей, органики, бактерий и пирогенов. Однако вам нужно "протолкнуть" воду через мембрану обратного осмоса, применяя давление, превышающее естественное осмотическое давление, чтобы опреснить (деминерализовать или деионизировать) воду в процессе, позволяя чистой воде пройти, удерживая большинство загрязнений.

Обратный осмос работает с помощью насоса высокого давления для увеличения давления на соляной стороне и проталкивания воды через полупроницаемую мембрану, оставляя до 99% растворенных солей позади в отходах. Величина требуемого давления зависит от концентрации солей в питательной воде. Чем более концентрированная питательная вода, тем большее давление нужно для преодоления осмотического давления.

Важно понимать, что система обратного осмоса использует перекрестную фильтрацию, а не стандартную фильтрацию, когда загрязнения собираются внутри фильтрующей среды. При перекрестной фильтрации раствор проходит через фильтр или пересекает фильтр с помощью двух выходов: отфильтрованная вода идет в одну сторону, а загрязненная — в другую. Чтобы избежать накопления загрязнений, фильтрация с перекрестным потоком позволяет воде сметать накапливающиеся загрязнения, а также обеспечивает достаточную турбулентность, чтобы поддерживать поверхность мембраны чистой.