Уникальный кондиционер Beurer Maremed MK 500

22 августа 2022, 15:15

Это инновационный, запатентованный во всем мире прибор для создания идентичного природе морского климата. Гаджет не занимает много места, но при этом его функционал и возможности действительно впечатляют.

Прибор распыляет тончайшие частицы морской соли в воздухе помещения и создает настоящий морской климат дома.





Устройство работает эффективно в помещении площадью до 50 м2. Кроме того, он работает и как очиститель воздуха, снижая уровень загрязнения и микробной нагрузки, а фильтр предварительной очистки удаляет до 70 % частиц грязи и пыльцы. Резервуар для воды объемом 6 литров наполняется специальной морской солью maremed® и водой, индикатор подскажет, когда он будет наполнен.



После включения прибора, начинается очистка: вентилятор всасывает воздух, а встроенные фильтры очищают его и удаляют частицы грязи, пыльцу, тонкодисперсную/домашнюю пыль и шерсть животных, а ультрафиолетовая лампа устраняет до 99 % микробов, находящихся в воздухе. Индикация замены ультрафиолетовых ламп и фильтра сообщит, когда придет время сменить аксессуары. Однако, в первое время их не придется покупать. Для этого в комплект входят 2 фильтра грубой очистки, 1 водяной фильтр и 1 упаковка специальной морской соли, ее хватит на 3 месяца работы устройства.



Современная система управления при помощи сенсорных кнопок и светодиодный дисплей с интеллектуальным управлением позволяют в два счета разобраться с настройками Beurer Maremed® MK 500. Одну из трех скоростей работы вентилятора можно выбрать вручную или установить ночной режим со сниженным уровнем шума и отключением дисплея.



Продуманный эргономичный дизайн кондиционера дает возможность быстро разобрать устройство, чтобы почистить и помыть его – так прибор будет работать качественно и прослужит долго. Благодаря небольшому весу, Beurer Maremed® MK 500 легко и просто перемещать из комнаты в комнату.