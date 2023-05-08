Beurer представляет три лучших очистителя воздуха

8 мая 2023, 8:45

Beurer предлагает эффективное решение от аллергии – умные воздухоочистители от немецкого бренда сделают воздух в помещении чистым и позволят аллергикам дышать комфортно даже в сезон цветений.

Например, модели Beurer LR 220 и LR 500 оснащены трехуровневой системой очистки воздуха: фильтр предварительной очистки, фильтр с активированным углем и фильтр HEPA H13. Последний задерживает до 99,95 % частиц из воздуха размером более 0,3 мкм – это бактерии, мелкая пыль и пыльца и даже вирусы. При этом согласно данным Федерального управления здравоохранения, вирусы, как правило, имеют размер 0,02-0,3 мкм.



Гаджет будет эффективен в помещениях площадью до 37 м2. У прибора предусмотрено три режима работы с низким уровнем шума, плюс турборежим для быстрой очистки воздуха, а также ночной режим (бесшумная работа и приглушенная подсветка панели управления). Удобная функция таймера пригодится, если потребуется очистить помещение заранее. В комплекте есть сменные фильтры.

Очиститель будет эффективен в помещениях площадью 34-106 м2 и способен очистить воздух от пыли, шерсти животных, запахов, цветочной пыльцы, бактерий и вирусов, а также от вредных газов. Это возможно благодаря датчику PM 2.5, который легко распознает мелкую пыль с частицами размером до 2,5 мкм. Есть опция дополнительного обеззараживания воздуха с помощью ультрафиолета. Управлять гаджетом очень удобно и просто через смартфон в бесплатном приложении Beurer FreshHome. Можно настроить любые параметры, установить таймер (1-24 ч) или режим автоматической работы. Во время ночного режима очиститель работает бесшумно, а подсветка панели управления становится приглушенной. О необходимости замены фильтра прибор сообщит сам.

Универсальный прибор не только очищает воздух в помещении, но и увлажняет его методом холодного испарения. За счет мойки воздуха происходит удаление бытовой пыли, пыльцы, шерсти животных и неприятных запахов. Размножение бактерий, грибков и водорослей в воде предотвращают подушечки с ионами серебра, то есть можно не добавлять химические средства. Пользоваться устройством удобно и просто. Вся необходимая информация отображается на синем ЖК-дисплее, есть таймер и ночной режим. Можно выбрать один из трех уровней работы или автоматическую регулировку интенсивности увлажнения. Что касается безопасности, то здесь также все предусмотрено: датчик и контроллер уровня воды, плюс функция безопасного отключения при пустом резервуаре. Съемные пластины и резервуар для воды можно мыть в посудомоечной машине. В комплект также входят сменные подушечки с ионами серебра.