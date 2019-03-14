Philips представляет новый климатический комплекс

14 марта 2019, 13:45

Ранней весной чувствуется обновление во всем – солнце и теплый свежий воздух первое, что мы замечаем.

Дома хочется почувствовать такую же легкость, но в помещениях продолжается отопительный сезон, и кожа страдает от сухости и раздражения. А с началом цветения становится сложнее тем, кто страдает аллергией или астмой. Обновленный климатический комплекс Philips AC2721 поможет решить все проблемы разом: он будет отвечать за достаточное увлажнение воздуха и его очищение от аллергенов, вредных частиц, бактерий и вирусов.

Модель AC2721 подойдет даже для небольшой квартиры и отлично дополнит интерьер. Компактный, но при этом эффективный комплекс способен очищать и увлажнять воздух в помещениях площадью до 65м2. При этом устройство потребляет менее 1 кВт*ч электроэнергии за день непрерывной работы.



Климатический комплекс оборудован технологией VitaShield IPS, которая позволяет удалить частицы PM2.5 – загрязняющие частицы различного происхождения, в том числе тяжелые металлы и мельчайшие капельки жидкостей. Из-за малого размера – в 30 раз меньше диаметра человеческого волоса – они способны постепенно накапливаться в организме человека, оказывая негативное воздействие. Вирусы, бактерии, пыль, пыльца, аллергены, а также 99,97% еще более мелких загрязнителей – климатический комплекс справится практически со всеми вредными частицами и сделает воздух по-настоящему чистым. С оптимизированной функцией очищения прибор распознает и удаляет даже вирус гриппа H1N11 . Благодаря высокой скорости подачи воздуха (CADR) – 250 м3/ч – AC2721 обрабатывает воздух в помещении до 20м2 менее чем за 12 минут, то есть за один час воздух фильтруется 5 раз.



Теперь не нужно использовать несколько приборов, чтобы добиться необходимого качества воздуха. Климатический комплекс работает в режиме 2 в 1: он не только очищает воздух, но и увлажняет его. В основе лежит технология NanoCloud, которая функционирует по принципу естественного холодного испарения: при испарении воды образуется невидимый водяной туман, молекулы которого очень малы, поэтому они не могут переносить бактерии по воздуху , но равномерно увлажняет воздух в помещении. При этом на мебели не останется белого налета или влаги. Если уровень увлажнения достаточный, то комплекс можно включить только в режиме очищения.



Вся информация о качестве работы климатического комплекса AC2721 доступна на удобной цифровой панели. Датчик AeraSense быстро и точно определяет состав воздуха и отображает его в режиме реального времени. Пользователь может узнать, например, о содержании частиц PM2.5, а также следить за количеством аллергенов – на экране их уровень отображается по шкале от 1 до 12. В прибор встроен гигрометр, который определяет степень увлажненности. Получить информацию о состоянии воздуха можно также с помощью цветового индикатора на окружности дисплея, который постепенно меняет цвет с голубого на красный, если качество воздуха снижается.