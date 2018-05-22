Philips представляет новый климатический комплекс "2 в 1"

22 мая 2018, 15:45

Современные мегаполисы отличаются не только быстрым ритмом жизни, но и достаточно загрязненным воздухом.

Создать собственный оазис с чистым и свежим воздухом помогут современные климатические решения. Новый комплекс Philips AC3821 сделает атмосферу дома еще более комфортной и здоровой. Он не только эффективно очищает воздух в помещении от аллергенов, вредных частиц, бактерий и вирусов, но и увлажняет его. Следить за качеством воздуха можно в режиме реального времени – датчики точно определяют даже незначительные изменения в его составе, а цифровой дисплей наглядно отображает данные.Климатический комплекс оборудован инновационной технологией VitaShield IPS, которая позволяет удалять 99,97% частиц размером в 800 раз меньше, чем частицы PM2.5. Вирусы, бактерии, пыль, пыльца, аллергены, содержащиеся в коже домашних животных – климатический комплекс справится практически со всеми вредными частицами и сделает воздух в помещении по-настоящему чистым. С оптимизированной функцией очищения прибор распознает и удаляет даже вирус гриппа H1N11. Благодаря высокой скорости подачи очищенного воздуха – 310 м3/ч – AC3821 способен очистить воздух в помещении до 20м2 всего за 7 минут.Теперь не нужно использовать несколько приборов, чтобы добиться совершенного качества воздуха. Климатический комплекс не только сделает воздух чистым, но и поможет справиться с его сухостью. В основе работы комплекса лежит технология NanoCloud, которая функционирует по принципу холодного испарения. Технология обеспечивает эффективное и гигиеничное увлажнение. В отличие от ультразвуковых увлажнителей, прибор снижает риск распространения бактерий до 99%. Молекулы, которые образуются при испарении воды, слишком малы для того, чтобы переносить бактерии.Климатический комплекс AC3821 не только эффективно очищает и увлажняет воздух, но и поможет быть в курсе его качества. Датчик AeraSense быстро и точно определяет состав воздуха и отображает его на цифровом экране. Пользователь может узнать, например, о содержании частиц PM2.5 в воздухе в режиме реального времени. Людям, страдающим от аллергии, будет полезна информация о частицах IAI – на экране можно узнать об их количестве и уровню опасности по шкале от 1 Представления о комфорте и удобстве для всех могут быть разными, поэтому прибор работает в 3-ех автоматических режимах: стандартном, ночном и режиме задержания аллергенов. Одним нажатием кнопки можно включить режим «2-в-1», чтобы комплекс очищал и увлажнял воздух одновременно. Уровень влажности в помещении контролируется при помощи настроек, которые можно выбрать заранее, – AC3821 будет поддерживать его автоматически.Несмотря на то, что климатический комплекс способен быстро и качественно очищать и увлажнять достаточно большие помещения до 80м2, прибор работает экономично – за день энергопотребление составит менее 1кВт. В ночном режиме у дисплея приглушается подсветка, а вентилятор работает на минимальной скорости, чтобы не потревожить сон. Для любителей перестановок есть специальные колесики, с помощью которых удобно перемещать комплекс.