Футуристическая маска AiryTail от Panasonic поможет очистить воздух

30 марта 2020, 12:15

Необычный гаджет - надеваемый «генератор чистого воздуха» AiryTail - разработали сотрудники «инкубатора идей» Game Changer Catapult японской корпорации Panasonic.

Умное устройство, способное очищать воздух от пыли и мелких вредных частиц, ориентировано в первую очередь на владельцев мотороллеров и других небольших транспортных средств, вынужденных ежедневно перемещаться по загазованным улицам. Но не только.



AiryTail выполнен в форме футуристической маски-доспехов, закрывающей нижнюю половину лица и шею человека. Встроенный в нее двухступенчатый фильтр эффективно захватывает загрязнения из набегающего потока воздуха, в т.ч., частицы PM2.5, цветочную пыльцу, пыль и мелкий мусор.



Система двойного воздушного потока разделяет очищенный воздух так, что часть его поступает в маску, обеспечивая нормальное дыхание ее носителя. Другая же часть, не соприкасаясь с лицом и шеей человека, свободно выбрасывается в окружающее пространство, оставляя за водителем чистый шлейф.



Ткань, из которого выполнена маска, на 99% защищает лицо от солнечного излучения, а также отталкивает воду. В жаркое время года, очищенный воздух приятно охлаждает шею и подбородок человека.



Важно, что обладатели масок помогают не только себе, но множеству других людей, которые случайно оказались, либо постоянно живут рядом с автодорогами. Инженеры Panasonic подсчитали, что, двигаясь со скоростью 30 км/ч, один водитель в течение часа сможет отфильтровать около 14000 литров воздуха – которого в среднем хватит на дыхание до 30 человек в течение того же часа. Соответственно, чем больше людей будет использовать маски AiryTail, тем заметнее станет положительный эффект на окружающую среду, уверены разработчики.



Отследить производительность масок очень легко. Каждая AiryTail сможет подключаться к специальному приложению и автоматически отсылать логи о времени своей работы и объемах очищенного воздуха. Приложение также будет контролировать заряд маски, степень загрязненности фильтров и сигнализировать о необходимости их замены. Кроме того, маски смогут обмениться информацией о качестве воздух в разных частях города – например, о количестве PM2.5 частиц. Результаты визуализируются на карте в смартфоне.



Разработчики предусмотрели и возможности монетизации AiryTail. Владельцы, зарегистрированные в бонусной программе, смогут накапливать баллы за очищенный воздух и обменивать их на вознаграждения – например, на новые фильтры для масок и другие продукты компаний-партнеров.



Участники Game Changer Catapult надеются, что концепт заинтересует не только мужскую, но и женскую аудиторию – в модельном ряду предусмотрены разные расцветки масок: серые, голубые, зеленые и жемчужно-розовые.