Panasonic придумал гаджет для забывчивых людей

25 марта 2019, 14:45

Опять ушли из дома без ключей или кошелька? Мучаетесь от мысли о невыключенном утюге? Забыли зонтик в дождливый день?

Потерпите еще немного – и вам на помощь придет новый симпатичный гаджет Hitokoe, разработанный японской компанией Panasonic и ее инкубатором идей Game Changer Catapult. Концепт «устройства для забывчивых людей» был представлен на выставке Slush Tokyo 2019 для технологических стартапов и инвесторов.



Hitokoe использует RFID метки, которые можно прицепить практически к любой вещи, которую вы обычно забываете - контейнеру для обеда, кошельку, телефону, связкам ключей и тому подобному. Отсканировав QR на метке, вы регистрируете каждый предмет в приложении от Panasonic на своем смартфоне. При этом объекты делятся на три категории: на каждый день, нужные в определенные дни, нужные при определенных погодных условиях. Для каждого из них можно задать определенный сценарий – например, если в среду у вас спортивные занятия, то система напомнит о необходимости взять с собой форму и обувь.



Контрольная панель Hitokoe устанавливается около входной двери в дом или квартиру, и если вы собираетесь уйти без какого-то «жизненно важного» предмета, то она сразу скажет вам об этом: «Эй, вы, кажется, забыли свой обед! А еще вам сегодня на занятия, возьмите сменку!»



Panasonic и Game Changer Catapult планируют подключить устройство через интернет к системе мониторинга пробок, чтобы информировать о возможных задержках в пути, а также к метеорологическим ресурсам. Последние подскажут вам, когда нужно взять зонтик или закрыть окна, чтобы в комнату не налетела пыльца и насекомые. В дальнейшем Hitokoe сможет мониторить статус бытовых устройств, и вот тогда вы сможете смело выдохнуть, потому что утюг был все-таки выключен!



