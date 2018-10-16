Новые утюги ERGO

16 октября 2018, 13:15

В ассортименте ERGO появились новые модели утюгов. Стильные и эргономичные, они созданы для бережной глажки любой одежды.

Сейчас в линейке представлено 2 модели: ERGO DES 2020 и ERGO DES 2030.Оба утюга имеют функции сухой глажки и отпаривания, самоочистки, атинакипи и автоматически отключаются. Режим «капля-стоп» и подошва с керамическим покрытием уберегут вашу одежду от пятен и повреждений во время глажки.Модель ERGO DES 2030 создана для ценителей стиля и комфорта. При сверхвысокой мощности в 2200 Вт, утюг DES 2030 имеет оптимальный вес, что обеспечивает легкую глажку любых тканей, а благодаря подошве с керамическим покрытием, коэффициент скольжения увеличивается.Утюг ERGO DES 2030 имеет удобные и понятные функции:1. Режим сухой глажки и глажки с паром;2. Режим вертикального отпаривания;3. Разбрызгиватель;4. Регулятор мощности;5. Световой индикатор;6. Защита от перегрева;7. Самоотключение.Функция «капля-стоп» сохранит одежду от попадания брызг, а режим «паровой удар» удалит самые сложные заломы на плотных тканях.