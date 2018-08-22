LG готовит анонс усовершенствованной системы ухода за одеждой

22 августа 2018, 12:45

Компания LG Electronics (LG) представит на выставке IFA 2018 новые модели LG Styler ― системы по уходу за одеждой с помощью инновационной функции пара.

Две модели, LG Styler ThinQ и LG Styler Mirrored Glass Door, оснащены дополнительными функциями для удобства пользования. Данные системы обеспечивают антибактериальную обработку вещей и помогают поддерживать одежду чистой и аккуратно выглаженной. Теперь пользователи могут управлять LG Styler ThinQ с помощью голосовых команд. Кроме того, LG Styler Mirrored Glass Door обладает изысканным внешним видом и максимальной функциональностью.



Модели LG Styler ThinQ и LG Styler Mirrored Glass Door оснащены эффективной технологией TrueSteam. Она обеспечивает свежесть и антибактериальный эффект с помощью обработки паром, устраняет неприятные запахи и уничтожает более 99,9% микробов, аллергенов и бактерий. Также благодаря действию пара и процессу встряхивания одежды устраняются даже незначительные складки. Специально интегрированный пресс приведет вещи в идеальный вид и даже нагладит на брюках стрелки. Программа «Деликатная сушка» помогает аккуратно и быстро высушить ткани, требующие самого бережного ухода.



Эксклюзивная AI платформа LG DeepThinQ обеспечивает более совершенный контроль с помощью голосовых команд. Для активации LG Styler достаточно сказать: «Привет, LG». С помощью голосового управления пользователи могут включать и выключать систему, запускать циклы сушки и глажки, диагностировать неполадки и получать рекомендации по выбору оптимального режима.



Премиальный дизайн LG Styler Mirrored Glass Door с удобной зеркальной дверью станет прекрасным дополнением любого интерьера. При этом система является таким же эффективным устройством по уходу за одеждой, как и LG Styler ThinQ.



«LG гордится возможностью быть пионером в сфере ухода за одеждой с такими продуктами нового поколения, как LG Styler Mirrored Glass Door и LG Styler ThinQ, оснащенными новейшими технологиями компании, ― говорит Сонг Дахюн (Song Dae-hyun), президент компании LG Electronics и Home Appliance & Air Solution. ― LG продолжит работу над повышением уровня комфорта потребителей и порадует их усовершенствованными бытовыми приборами c новыми характеристиками и технологиями».



Посетители стенда LG на выставке IFA в зале 18 Messe Berlin с 31 августа по 5 сентября смогут ознакомиться с расширенной линейкой LG Styler и другими инновационными разработками в сфере бытовой электроники.

