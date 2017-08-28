LG готовит анонс новых решений по уходу за вещами

28 августа 2017, 12:45

LG Electronics (LG) презентует на IFA 2017 последние инновационные решения по уходу за вещами и представит посетителям выставки новые стиральные машины TWINWash.

Линейка TWINWash оснащена передовыми технологиями LG по уходу за одеждой, которые ранее применялись для сушильной системы LG и парового шкафа Styler.



Компания расширила функционал линейки LG TWINWash и создала высокоэффективные и удобные решения для дома. В линейке представлены модели разных габаритов – от 27-дюймовых до более компактных 24-дюймвых, благодаря чему пользователи легко могут разместить TWINWash в помещениях любого типа. В июле 2015 года LG продемонстрировала первые модели стиральных машин TWINWash с двойной загрузкой, что стало настоящим прорывом на рынке бытовой техники для дома. Новая линейка оснащена инновационными функциями, такими как TrueSteam и TurboWash, которые устраняют до 99,9% аллергенов и неприятные запахи, а также разглаживают все складки, демонстрируя высокие показатели производительности.



На выставке IFA 2017 LG также представит сушильные системы для пользователей, которые ценят энергоэффективность и удобство. Устройства оснащены технологией LG Inverter Heatpump, которая предполагает снижение температуры при сушке и минимизирует возможность повреждения тканей. Сушильная машина LG также оснащена другими опциями – режимом «Эко» (экономия электропотребление и снижение уровня шумов) и «Турбо» (ускоренная сушка).



LG представит на выставке в Берлине паровой шкаф Styler, который освежает и дезодорирует вещи, а также поддерживает технологию TrueSteam для дезинфекции одежды. Это революционное решение по уходу за вещами позволяет легко устранить неприятные запахи и разгладить незначительные складки без использования моющих средств и воды. Паровой шкаф Styler также оснащен технологией Inverter Heatpump для бережной заботы о вещах. Ключевая функция Styler – Moving Hanger (двигающиеся плечики) – мягко встряхивает одежду, устраняя образование складок и неровностей во время цикла отпаривания. А функция Easy Pants Crease позволит быстро создать идеальные стрелки на брюках. Это устройство станет настоящей находкой для дома – LG Styler предотвращает повреждение тканей, увеличивает срок службы любимой одежды и сводит на нет необходимость обращения в химчистку.



«LG разрабатывает инновационные решения по уходу за одеждой, которые обычно используются в химчистках – это устройства для стрики, сушки и дезинфекции. Вскоре мы продемонстрируем нашу новую линейку по уходу за вещами на выставке IFA 2017, – сказал Дахюн Сонг, президент компании LG Home Appliance & Air Solution. – Мы оснащаем широкий спектр продуктов компании передовыми технологиями TWINWash, стремясь удовлетворить потребности различных категорий пользователей».

