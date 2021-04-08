Как выбрать сушильную машину

8 апреля 2021, 15:15

В отличие от стиральной машины, такой бытовой прибор, как сушильная машина для белья — это еще пока не особо распространенная разновидность бытовой техники.

В данное время на постсоветском пространстве, люди по-прежнему сушат белье старым добрым "дедовским" методом, развешивая его на балконе. Ну, в крайнем случае, приобретают стиральную машину с функцией просушивания белья. Однако, с учётом дефицита времени у современных граждан, стал возникать вопрос его экономии. Зачем ждать, пока постиранное белье просохнет на ветру, когда можно купить отдельный бытовой прибор, способный значительно ускорить и облегчить этот процесс?

Выбор сушильной машины

Так как же правильно выбрать сей экзотический, пока ещё, для наших широт бытовой прибор? Здесь нужно перечислить некоторые особенности сушильных машин, опираясь на которые, вы будете осуществлять свой выбор.

1. Тип загрузки сушильной машины: вертикальный или фронтальный. В большинстве сушильных машин преобладает фронтальный тип загрузки белья.

2. Тип сушки. Существует два вида: барабанная сушильная машина и сушильный шкаф.

3. Тип отведения влаги. Здесь агрегаты подразделяются на три типа: вентиляционный, конденсационный и с тепловым насосом.

Еще несколько немаловажных факторов при выборе этого бытового прибора- вместительность сушильного бака и габариты самой машины. Когда выбираете эту разновидность бытовой техники, неплохо будет заранее предусмотреть место, где она будет располагаться. При этом, важно помнить, что по своим размерам сушильная машина почти идентична с машиной стиральной. А значит, займет, приблизительно, столько же места. Чаще всего сушильные машины устанавливают, отталкиваясь от принципа их работы. Модели с конденсационным принципом работы можно устанавливать практически в любом месте. В то время, как прибор, работающий по вентиляционному принципу, желательно устанавливать вблизи от вытяжки.

Дополнительные нюансы

Существуют также, агрегаты с тепловым насосом. Это, по сути своей, та же конденсационная сушильная машина, но с добавлением в ее конструкцию охлаждающего контура. У машин такого типа на порядок выше стоимость, но зато она быстро окупается за счет экономного энергопотребления. Сушильные машины этого и других типов можно подобрать в магазине Эльдорадо https://eldorado.ua/dryers/c1039035/producer=bosch/ , в котором представлены ещё и сушилки разнообразных торговых марок, таких как, например, машина Bosch. Эта торговая марка выгодно отличается не только превосходной репутацией, но и изысканным дизайном, способным вписаться в любой интерьер.

Со временем сушильные машины, перестают казаться такой уж диковинкой или излишним, необязательным предметом обихода. А все потому, что современные технологии позволяют внести в обычную сушку белья дополнительные преимущества, такие, как обработка паром, помогает устранить посторонние запахи или при просушивании оставлять вещи чуть влажными для облегчения их последующей глажки.