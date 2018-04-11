LG G7 ThinQ – названа официальная дата анонса

11 апреля 2018, 9:45

Представители LG объявили официальную дату анонса нового флагманского смартфона LG G7 ThinQ.

Событие состоится 2 мая на специальных мероприятиях в Сеуле и Нью-Йорке.По слухам грядущая новинка получит поддержку искусственного интеллекта, а, кроме того, будет укомплектована современной аппаратной платформой.Стоимость LG G7 ThinQ - 700 евро.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – 1440х3120 точек. Основная камера двойная – модули на 16Мп+16Мп, а фронтальная – 8Мп. Кроме того, «на борту» будет вырез в стиле iPhone X, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч.