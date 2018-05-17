LG G7 ThinQ получил динамик BOOMBOX и систему DTS:X

17 мая 2018, 14:15

Новый премиальный смартфон от LG Electronics (LG) воспроизводит звучание исключительного качества, как в наушниках, так и без них.

Представленный впервые в смартфоне LG G7 ThinQ динамик Boombox увеличивает мощность басов более чем на 6 дБ (в два раза).

При разработке LG G7 ThinQ компания LG принимала во внимание, что пользователи всё чаще слушают любимую музыку при помощи смартфона как дома, так и на улице. При этом многие просто подключают к смартфону внешние Bluetooth-динамики, чтобы улучшить качество и повысить громкость звучания.Учитывая подобные отзывы пользователей, разработчики аудиотехники LG нашли новый способ реализовать внутри LG G7 ThinQ резонатор большего объема, чтобы обеспечить более чем десятикратное усиление звука по сравнению с обычными моделями смартфонов. Благодаря Boombox, LG G7 ThinQ может воспроизводить мощный звук без подключения внешних динамиков. Для этого нужно положить LG G7 ThinQ на ровную поверхность или подставку, в таком положении смартфон использует собственную резонансную камеру в качестве низкочастотного динамика для еще более мощного воспроизведения басов.LG G7 ThinQ порадует пользователей, предпочитающих слушать музыку в наушниках. Эффект объемного звука DTS:X 3D Surround Sound обеспечивает 7.1 канальное воспроизведение без применения дорогих наушников. В отличие от прочих стереофонических технологий, предлагающих высококлассное звучание только для определенных типов звукозаписей, DTS:X поддерживает абсолютно любой контент, создавая ощущение глубины пространства и более яркий эффект погружения при прослушивании.Сохраняя верность традициям LG в области высококачественных аудиорешений для смартфонов, LG G7 ThinQ представляет 4-канальный Hi-Fi ЦАП, благодаря которому первоклассные наушники приятно удивят даже ценителей качественной звуковой техники. 4-канальный Hi-Fi ЦАП умещает четыре цифро-аналоговых преобразователя на одном звуковом чипе, снижая суммарный коэффициент гармонических искажений (THD) до 0,0002% и таким образом обеспечивая высокоточное воспроизведение звука. LG G7 ThinQ также поддерживает формат аудио Master Quality Authenticated (MQA), гарантирующий высокое качество звучания при небольшом размере файла.