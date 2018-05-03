Состоялся официальный анонс флагманского смартфона LG G7 ThinQ

3 мая 2018, 10:45

Южнокорейская LG Electronics анонсировала свой новый флагманский смартфон - G7 ThinQ.



Новинка получила поддержку функции искусственного интеллекта ThinQ и весьма неплохое оснащение.

Аппарат обладает модным нынче безрамочным дизайном с вырезом в стиле iPhone X. Кроме того, здесь двойная основная камера, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и отдельная клавиша быстрого доступа к помощнику Google Assistant.



Корпус создан из стекла Gorilla Glass 5. Его усилили металлической рамкой по периметру.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ. Есть также возможность расширить «штатный» объем встроенной памяти картами microSD.

Диагональ дисплея – 6,1 дюйма, а его разрешение 1440х3120 точек. Соотношение сторон 19,5:9.Основная камера двойная – модули 16Мп+16Мп, фронтальная камера получилась 8Мп.Емкость аккумулятора - 3000 мАч.Относительно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.Корпус новинки защищен по военному стандарту MIL-STD 810G.О стоимости новинки пока не сообщается, но по слухам, она составит 700 евро. Точная дата начала продаж пока также не известна.