Анонс флагманского LG G7 ThinQ намечен на конец этого месяца

5 апреля 2018, 12:15

Авторитетный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass), посредством своего аккаунта в Twitter опубликовал некоторые подробности о новом флагмане LG.

Так, судя по его данным, грядущая новинка получит название не G7, а G7 ThinQ.Среди особенностей терминала Бласс отмечает поддержку искусственного интеллекта, а, кроме того, обновленную аппаратную платформу. Стоимость же новинки составит 700 евро.Среди других особенностей известно за 6-дюймовый экран с разрешение 1440х3120 точек и соотношением сторон 19,5:9. Также будет вырез в стиле iPhone X, 8Мп фронтальная камера, двойная (16Мп+16Мп) основная.Среди прочего отмечен сканер отпечатков пальцев.Аппаратная платформа - Qualcomm Snapdragon 845 + 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной пользовательской. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.