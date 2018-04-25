Качественный рендер LG G7 ThinQ отобразил дизайн флагмана

25 апреля 2018, 15:22

Авторитетный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass), посредством своего аккаунта на Twitter, опубликовал качественный рендер флагманского смартфона LG G7 ThinQ.

Эта иллюстрация ценна тем, что позволяет рассмотреть дизайн грядущей новинки со всех сторон.



Снимок, в частности подтвердил безрамочный дизайн новинки с вырезом в стиле iPhone X. Сверху на кромке установят слот для SIM-карт, слева на ребре будут обустроены кнопки регулировки громкости и отдельная клавиша доступа к голосовому помощнику Google Assistant. Ну, а сзади расположиться двойная основная камера с вертикальной ориентацией, сканер отпечатков пальцев и вспышка.



Анонс новинки намечен на 2 мая в Нью-Йорке. 3 мая соответствующая презентация пройдет в Сеуле.



Если верить утечкам ранее, терминал получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 1440х3120 точек и соотношением сторон 19,5:9. Основная камера двойная – модули на 16 Мп, а фронтальная – 8Мп. Также отмечается Snapdragon 845, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной.



В продаже V30S ThinQ появится по цене в 700 евро.