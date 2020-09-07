Доступный смартфон LG K5 с квадрокамерой предстал в двух цветах

7 сентября 2020, 9:15

Автор IT-блога @evleaks Эван Бласс (Evan Blass), известный как авторитетный источник утечек, обнародовал рендеры смартфона среднего уровня LG K5, анонс которого ожидается в текущем году.

Аппарат предстал в двух вариантах цветового исполнения — белом и синем. Видно, что в верхней части дисплея имеется небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры. Диагональ экрана якобы составит 6,6 дюйма, а разрешение панели пока не уточняется.



Сзади установлена четверная камера, заключённая в блок прямоугольной формы с закруглёнными углами. Оптические элементы организованы в виде матрицы 2 × 2, под ними находится светодиодная вспышка.



По всей видимости, новинка получит боковой дактилоскопический сканер. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Кроме того, говорится об использовании операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом LG UX.



К сожалению, пока нет сведений о типе применённого процессора, размере памяти и разрешении камер. Но сетевые источники отмечают, что новинка будет относиться к доступным устройствам, а поэтому можно ожидать наличия на борту относительно недорого чипа, 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 32 или 64 Гбайт.



(С) 3Dnews