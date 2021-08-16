Браслет Fitbit Charge 5 на качественных рендерах в разных цветах

16 августа 2021, 9:45

Популярный блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, опубликовал качественные рендеры нового носимого устройства: утверждается, что на изображениях показан будущий фитнес-браслет Fitbit Charge 5.

Видно, что устройство оснащено цветным дисплеем. Гаджет сможет определять частоту сердечных сокращений и прочие стандартные параметры, такие как количество сделанных шагов и потраченных калорий.



В оснащение, по слухам, войдёт приёмник спутниковой навигации GPS. Кроме того, новинке приписывают возможность определения уровня содержания кислорода в крови. Возможно, будет присутствовать сенсор температуры тела.

Трекер показан в трёх цветовых исполнениях. В боковых частях корпуса видны некие продолговатые элементы, предназначение которых пока неизвестно. Не исключено, что это сенсорные полоски управления.



На дисплее можно заметить дату — 23 октября. По всей видимости, именно в этот день состоится официальная презентация Fitbit Charge 5.