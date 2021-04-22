OPPO готовит смартфон среднего уровня Reno5 A с четырьмя тыльными камерами

22 апреля 2021, 12:15

Автор многочисленных достоверных утечек Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, представил на платформе Voice рендер нового смартфона OPPO, который войдёт в семейство Reno5.



Названная серия уже включает довольно большое количество моделей: Reno5 K, Reno5 Z, Reno5 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro+ 5G, Reno5 4G и Reno5 Lite 4G. Готовящаяся новинка, как утверждает Эван Бласс, получит название Reno5 A.

Обнародованное изображение говорит о том, что для аппарата предусмотрен вполне стандартный дизайн. Можно видеть дисплей с узкими рамками, в левом верхнем углу которого имеется небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры.



Сзади расположится четверная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком. Кроме того, на тыльной панели можно видеть сканер отпечатков пальцев.



Известно, что в оснащение войдёт экран размером 6,5 дюйма по диагонали: скорее всего, разработчик применит панель формата Full HD+. О типе процессора, размере памяти и ёмкости аккумулятора сведений пока нет.