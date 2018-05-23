LG представила облегченную версию смартфона Q7

23 мая 2018, 10:15

Южнокорейская LG объявила об анонсе Lite-версии своего флагманского смартфона - G7 ThinQ.



Новинка позиционируется в среднем ценовом дивизионе. Вместе с тем, девайс получил ряд особенностей оригинальной модели.

Так, терминал, в частности, обладает безрамочным дизайном и металлическим корпусом, который защищен по стандартам MIL-STD 810G и IP68. Также отмечается поддержка функций искусственного интеллекта.



Новинка доступна в трех версиях - стандартной LG Q7, продвинутой Q7+ и упрощённой Q7α.



Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение 1080х1920 точек.



Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев, расположенный на тыльной панели.



Фронтальная камера 8 либо 5Мп – зависит от региона продаж. Что касается основной камеры, использован 13Мп модуль.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип на 1,5 либо 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 2 ТБ максимум.



Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, NFC и FM-радио, есть порт USB Type-C 2.0.Все три версии терминала появятся в продаже в начале июня. О стоимости пока не уточняется.