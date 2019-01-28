LG G8 ThinQ – первый пресс-рендер нового флагмана

28 января 2019, 13:45

В рамках MWC2019 компания LG представит свой новый флагманский смартфон - LG G8 ThinQ.

Об этом стало известно на днях. Кроме того, сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали, судя по всему, первый пресс-рендер грядущей новинки.



Терминал получит 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19,5:9. Кроме того, у него будет вырез, в котором расположиться фронтальная камера и все датчики.



Основная камера будет двойной с оптическими блоками, которые установят по горизонтали. Кроме того, «на борту» окажется дактилоскопический сканер.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 с частотой до 2,84 ГГц. Графика - Adreno 640. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

Прочие спецификации новинки, а также ориентировочная стоимость аппарата пока не приводятся.