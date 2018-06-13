LG G8 ThinQ может получить дисплей с разрешением 4К

13 июня 2018, 12:45

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили некоторые подробности о дисплее нового флагманского смартфона LG G8 ThinQ.

По разным данным, грядущая новинка получит экран 4К, то есть, с разрешением 3840х 2160 точек. Плотность пикселей составит 722ppi.В качестве аппаратной платформы внутри «восьмерки» называется Snapdragon 855.Кроме того, говорится о 8 ГБ оперативной памяти и безрамочном дизайне.Предположительно, анонс новинки состоится в первой половине 2019 года. О цене, судя по всему, пока говорить рано.