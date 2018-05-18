Смартфон LG V35 ThinQ – названы характеристики

18 мая 2018, 13:15

Авторитетный профильный ресурс WordsOfTech поделился довольно подробными спецификациями смартфона LG V35 ThinQ, который пока что не был представлен официально.



Так, грядущая новинка получит возможности искусственного интеллекта ThinQ, а, кроме того, обновленную программную платформу.

Диагональ дисплея новинки – 6 дюймов, а его разрешение Quad HD+. Соотношение сторон экрана – 18:9.Основная камера будет двойной – модули 16Мп+16Мп; фронтальная камера окажется 8Мп.В качестве аппаратной платформы отмечается Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Работать новинка будет под управлением Android 8.1 Oreo.Анонс LG V35 ThinQ состоится этим летом, однако более точная дата пока не называется. О стоимости, судя по всему, пока еще говорить рановато.