Olixar показал, каким будет дизайн LG G7

29 марта 2018, 13:45

Малоизвестный у нас, но популярный в Европе производитель чехлов Olixar поделился несколькими рендерными фотографиями этих аксессуаров, в которых расположен LG G7.

Снимки подтверждают тот факт, что данный терминал получит безрамочный дизайн с вырезом в стиле iPhone X. Кроме того, у него будет двойная камера с вертикальной ориентацией и сканер отпечатков пальцев.





По слухам, грядущую новинку также укомплектуют некоторыми функциями искусственного интеллекта от LG V30 ThinQ и обновлённой аппаратной платформой.



Стоимость терминала - 700 евро.



Анонс LG G7 состоится в апреле или мае. Более точная дата пока не приводится.