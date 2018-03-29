29 марта 2018, 13:45

Olixar показал, каким будет дизайн LG G7

Малоизвестный у нас, но популярный в Европе производитель чехлов Olixar поделился несколькими рендерными фотографиями этих аксессуаров, в которых расположен LG G7.

Снимки подтверждают тот факт, что данный терминал получит безрамочный дизайн с вырезом в стиле iPhone X. Кроме того, у него будет двойная камера с вертикальной ориентацией и сканер отпечатков пальцев.




По слухам, грядущую новинку также укомплектуют некоторыми функциями искусственного интеллекта от LG V30 ThinQ и обновлённой аппаратной платформой.

Стоимость терминала - 700 евро.

Анонс LG G7 состоится в апреле или мае. Более точная дата пока не приводится.

 
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