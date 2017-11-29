Опубликованы рендерные фото смартфона Nokia 9

29 ноября 2017, 9:15

Малоизвестный производитель чехлов HualuBro на британском сайте Amazon поделился несколькими так называемыми, рендерными фотографиями смартфона Nokia 9, который пока что не был представлен официально.

Данные иллюстрации, в частности, подтверждают слухи о том, что у этого терминала будет безрамочный дизайн с дисплеем фактически на всю переднюю панель. Также теперь в точности известно за двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев.По слухам, анонс Nokia 9 намечен в рамках выставки MWC2018 в Барселоне в период с 26 февраля по 1 марта.Другие особенности терминала на данный момент не приводятся. Ориентировочный ценник также не называется.