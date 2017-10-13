Рендерные фото смартфона Nokia 9

Специализированный ресурс Compareraja опубликовал несколько так называемых рендерных фото смартфона Nokia 9.
Cудя по всему, аппарат получит размеры 140,9 х 72,9 х 7,5 мм с утолщением на выступе для камеры до 8,9 мм.
Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – 2К+.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» будет Snapdragon 835 + 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти.
Основная камера окажется двойной с вертикальной организацией. Модули 12Мп +13Мп.
Анонс новинки состоится уже в начале следующего года.