Рендерные фото планшета Samsung Galaxy Tab Advanced 2

11 июля 2018, 10:15

Специализированное издание TabletMonkeys опубликовало так называемые рендерные фото планшета Samsung SM-T583, который пока что не был представлен официально.



Судя по всему, грядущая новинка получит дисплей, диагональ которого 10,5 дюйма. Разрешение экрана 1200х1920 точек.

По своему дизайну грядущая новинка напоминает не представленный S4.



Касательно спецификаций, пока что известно, что внутри здесь SoC Exynos 7870. Кроме того, отмечается наличие слота под карты microSD, 3,5 мм разъема, порта USB Type-C.

Вес устройства – 525 грамм, а его размеры - 250,4х166,2х8,5 мм.Скорее всего, этот девайс производителя получит предустановленную ОС Android 8.x Oreo.Другие подробности пока не называются. Ориентировочная дата анонса пока также не известна.