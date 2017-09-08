Рендерные фото смартфона Huawei Mate 10

8 сентября 2017, 10:15

На Compareraja опубликовали небольшую серию так называемых, рендерных фото смартфона Huawei Mate 10, который на данный момент пока еще не представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит размеры 150,2x77,5x8,4 мм. Однако поскольку основная камера немного выступает над панелью, в самом толстом месте толщина корпуса достигает 9 мм.

«На борту» предусмотрен USB Type-C. Однако и классический 3,5 мм вывод у новинки также будет. Кроме того, данному терминалу пророчат двойную основную камеру с поддержкой 3D-сканирования + 6ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4000 мАч.