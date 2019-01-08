Huawei P30 – первые рендерные фото нового флагмана

8 января 2019, 11:15

Сразу несколько авторитетных источников опубликовали так называемые рендерные фото смартфона Huawei P30.



Судя по всему, грядущая новинка будет обладать 6-дюймовым дисплеем, разрешение которого Full HD+ (2340x1080 точек). Над дисплеем расположен каплевидный вырез, в котором 24Мп фронтальная камера.

Основная камера будет тройной – модули 40Мп, 20Мп и 5Мп. Кроме того, известно за двойную светодиодную вспышку.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Kirin 980. Объем оперативной памяти 6/8 ГБ, графика ARM Mali-G76.

На торце снизу окажется порт USB Type-C.



Работать терминал будет под управлением Android 9.0. Емкость батареи – 4000 мАч.

О стоимости новинки на данный момент нет никаких данных.