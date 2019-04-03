Смартфоны серии Huawei P30 с инновационной камерой в Украине уже с 5 апреля

3 апреля 2019, 11:45

Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) анонсирует поступление в украинский ритейл смартфонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro. В Украине смартфоны серии P30 появятся в продаже с 5 апреля.

Пользователи, которые с момента официального старта продаж и до конца апреля приобретут смартфон Huawei P30 Pro (256 ГБ), гарантированно получат в подарок 8-дюймовый планшет Huawei MediaPad T3. Те, кто сделает предзаказ на любую из новых моделей (Huawei P30/Huawei P30 Pro на 128 ГБ или Huawei P30 Pro на 256 ГБ) до 4 апреля включительно, получат в подарок Huawei Watch GT. Предзаказ можно оформить на официальном сайте компании Huawei в Украине или на сайтах розничных сетей.



Смартфоны P30 и P30 Pro будут представлены в Украине в двух новых градиентных цветах от Huawei – «Перламутровый» (Breathing Crystal) и «Полярное Сияние» (Aurora), а также в классическом черном цвете.



Дисплей обеих моделей имеет разрешение FHD+ (2340x1080) и каплевидный вырез, что гарантирует максимальную площадь для просмотра контента и эстетичный внешний вид. Размер экрана Huawei P30 и Huawei P30 Pro – 6,1 дюйма и 6,47 дюйма соответственно.



Ключевое преимущество новых смартфонов Huawei серии P30 – инновационная камера и поддержка передовых технологий для съемки фотографий и видео: уникальный сенсор Huawei SuperSpectrum, объектив Huawei SuperZoom, новая ToF-камера (Time of Flight) и улучшенная технология стабилизации изображения OIS + AIS.



Huawei P30 Pro оснащен четырьмя камерами Leica. Среди них – 40-мегапиксельная основная камера с большим сенсором Huawei SuperSpectrum, 20-мегапиксельная ультраширокоугольная камера, Huawei ToF для лучшего портретного режима и 8-мегапиксельный телеобъектив.

1/1,7-дюймовый сенсор SuperSpectrum от Huawei обеспечивает максимальный диапазон светочувствительности: ISO 204 800 для Huawei P30 и ISO 409 600 для модели Huawei P30 Pro. Диафрагма f/1,6 сенсора обеспечивает съемку ультрашироких изображений, чтобы запечатлеть масштабные панорамы и сцены.Мобильные устройства Huawei серии P30 оснащены Huawei SuperZoom для максимального зумирования при компактных габаритах смартфонов. Конструкция SuperZoom напоминает перископ, благодаря чему SuperZoom гарантирует 5-кратное оптическое, 10-кратное гибридное и 50-кратное цифровое масштабирование (модель Huawei P30 Pro).Huawei P30 Pro поддерживает технологии стабилизации Huawei AIS + OIS для съемки ярких и детализированных кадров даже в ночное время при съемке с рук без штатива. Huawei AIS + OIS обеспечивает стабилизацию и максимальную резкость видеозаписи, включая 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду.Продажи новинок стартуют 5 апреля в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Киева Ocean Plaza, Dream Town и «Городок», в ТРЦ «Фабрика» в Херсоне, а также во всех розничных сетях Украины. Рекомендованные розничные цены: Huawei P30 (128 ГБ) – 22 999 грн, Huawei P30 Pro (128 ГБ) – 27 999 грн, Huawei P30 Pro (256 ГБ) – 32 999 грн.