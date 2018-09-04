Huawei преодолела отметку в 10 млн проданных смартфонов Huawei P20 Pro и P20

4 сентября 2018, 15:45

Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) объявило о том, что за первые пять месяцев с выхода на рынок устройств Huawei P20 Pro и P20 их глобальные продажи преодолели отметку в 10 млн единиц.

Этот знаменательный показатель является свидетельством доверия потребителей бренду Huawei и подтверждением тому, что инновационные технологии, разработанные компанией для ориентированной на фотосъемку линейки премиум-устройств, затребованы по всему миру.



Спрос на новые флагманы Huawei значительно превысил показатели предыдущих флагманских устройств на таких ключевых рынках, как Китай и Западная Европа.



«Мы польщены откликом, который получили наши последние флагманы среди потребителей по всему миру. Преодолев отметку в 10 миллионов, мы снова устанавливаем для себя высокую планку. Это достижение будет подпитывать нас в нашей работе и поощрять делать то, что у нас получается лучше всего — внедрять революционные инновации в мобильные устройства», — сказал Кевин Хо, президент подразделения смартфонов в Huawei Consumer Business Group.



Huawei P20 Pro и P20 стали первыми мобильными устройствами, получившими трехзначный балл от экспертов DxOMark, отраслевого стандарта оценки качества камер и объективов. Huawei P20 Pro был отмечен рекордными 109 баллами, что позволяет ему и до сегодняшнего дня возглавлять рейтинг DxOMark. Благодаря камерам, разработанным совместно с Leica, а также искусственному интеллекту, улучшенной стабилизации изображения, большим сенсорам и возможностям качественной ночной съемки без штатива серия Huawei P20 делает фотографию профессионального уровня доступной для всех.



Кроме того, смартфоны серии Huawei P20 в градиентных цветах корпуса Twilight и Pink Gold задали новый тренд в дизайне устройств и вдохновили многих других производителей на создание своих продуктов в подобных оттенках.



Ранее в этом месяце Европейская ассоциация журналов об аудио- и видеотехнике (EISA) признала Huawei P20 Pro «Лучшим смартфоном 2018-2019», отметив, что устройство является «самым передовым, инновационным и технически совершенным смартфоном».



Huawei также объявил о выпуске двух новых вариантов градиентных цветов для линейки Huawei P20, которые получили название Morpho Aurora и Pearl White, тем самым расширив выбор для покупателей до четырех уникальных оттенков. Дизайнеры Huawei снова обратили свои взгляды к природе: источником вдохновения для оттенка Morpho Aurora стал род бабочек морфо, а Pearl White обладает той же элегантностью, что и радужная перламутровая ракушка.