Huawei P20 Pro признан "Лучшим смартфоном года"

21 августа 2018, 11:45

Недавно подразделение Huawei Consumer Business Group получило награду Европейской ассоциации журналов об аудио- и видеотехнике (EISA), членами которой являются 55 самых авторитетных изданий о потребительской электронике в мире.

Таким образом, ассоциация признала приверженность Huawei созданию качественных, стильных, эргономичных и производительных устройств. Huawei получает награду EISA уже шестой год подряд. Например, смартфон Huawei P10 был отмечен за лучшую камеру, электронные часы Huawei Watch 2 стали лучшим носимым устройством, а Huawei P9 получил звание «Выбор европейского потребителя».



Оглашая победителем Huawei P20 Pro, EISA отметила, что это «самый передовой, инновационный и технически совершенный смартфон из когда-либо созданных», а также «идеальный компаньон для пользователей и законодатель моды в области мобильной фотографии».



Революционная тройная камера Leica Huawei P20 Pro может похвастаться самым большим общим количеством пикселей среди доступных на рынке смартфонов. Она имеет 3-кратный оптический и 5-кратный гибридный зум, а также инновационные функции, включая Huawei AIS (стабилизация изображения при помощи искусственного интеллекта). Более того, камера обеспечивает превосходные изображения даже в условиях низкой освещенности, что делает P20 Pro одним из немногих устройств, способных снимать качественные фотографии с длинной выдержкой без штатива.



Члены EISA — это профессиональные издания о потребительской электронике из 27 стран, включая Украину. Каждый год представители этих изданий составляют список самых выдающихся продуктов в шести категориях. Номинированные продукты обсуждаются на годовом собрании EISA, а затем проводится голосование экспертов для определения победителя в каждой категории.



Награда будет официально вручена Huawei 31 августа на церемонии награждения EISA, которая пройдет на международной выставке бытовой электроники IFA в Берлине.





