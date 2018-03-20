Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro – названы европейские цены

20 марта 2018, 11:15

Авторитетный специализированный ресурс WinFuture опубликовал так называемые рендерные фото смартфонов Huawei P20 и P20 Pro, и назвал их ценники для Европы.

Так, согласно его сведениям, 5,8-дюймовый Huawei P20 в этом регионе появится только в одной модификации, предусматривающей 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Он обойдется покупателям в 679 евро. А вот P20 Plus в версии на 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ влетит в 899 евро. Другие модификации этих аппаратов на европейском рынке продаваться не будут.Напомним, что официальная дата анонса Huawei P20 и P20 Pro в Париже, о чем ранее уже было объявлено отдельно.