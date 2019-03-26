Huawei P30 Pro – новый флагманский смартфон

26 марта 2019, 8:35

На сегодняшний день китайские бренды уже завоевали симпатии потребителей в разных странах, в том числе и Украине. Их продукция представлена, как в бюджетной, так и флагманской линейке. Компания Huawei на 26 марта заявила официальную презентацию новой линейки флагманов. Huawei P30 Pro по прогнозам обещает стать сенсацией в мире гаджетов.

Уже стали известны некоторые подробности о продвинутой новинке. Так, бренд обновил внешнее оформление и цветовую гамму. Смартфон Huawei P30 Pro обладает привлекательным дизайном, эргономичной формой и практически лишена рамок, имеет сканер отпечатков пальцев.

Большой экран с диагональю 6,47 дюйма, разрешением 2340x1080 пикселей. Дисплей порадует ярким и контрастным изображением с возможностью настройки цветопередачи. На передней панели Huawei P30 Pro имеется каплевидный вырез под селфи камеру.

Достоинства и недостатки смартфона Huawei P30 Pro

Главной заявленной фишкой телефона станет камера с уникальными возможностями. Она располагается на тыльной стороне гаджета, и представляет собой четырехмодульное устройство. По прогнозам в ее состав входят 3 сенсора с разрешением 40, 12 и 20 Мп и 3D ToF-модуль. Что обеспечивает уникальное качество мобильной съемки в любое время суток. В дополнение имеется 32 мега пиксельная фронтальная камера для селфи.

Флагман получил еще ряд инновационных свойств. Производительность обеспечивается совокупностью свойств мощного 8-ядерного процессора Kirin 980 и оперативки 8 – 12 ГБ. Это позволяет запускать любые приложения и игры. Внутрення память имеет модификации 128, 256 и 512 Гб. Компания расширила привычный цветовой диапазон, и теперь будет возможность купить Huawei P30 Pro нужного цвета.

Варианты цветового исполнения:

черный;

синий;

белый;

красный.

Единственный известный на данный момент недостаток Huawei P30 Pro это высокая цена, поэтому сэкономить на этом не получится.

Где купить Huawei P30 Pro по демократичной цене?

Тех, кто намерился приобрести заинтриговавшую новинку Huawei P30 Pro, цена вряд ли испугает. Ведь при таких характеристиках она все равно заметно ниже стоимости знаменитых Apple и Samsung. Все что известно сегодня о новом флагмане, говорит о том, что покупателей ожидает встреча с лучшим представителем семейства камерофонов. Он наилучшим образом подойдет для крутых фото и видеосъемок в ночное время. Большой объем памяти, высокую производительность и безукоризненное изображение непременно оценят заядлые геймеры.