Huawei Mate 20 Pro – самый быстрый Android-смартфон

22 октября 2018, 15:45

На днях команда авторитетного бенчмарка AnTuTu опубликовала результаты тестирования нового флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro, анонс которого состоялся на днях.

Напомним, что в качестве аппаратной платформы новинка получила 7-нм чип Kirin 980.По итогам, терминал набрал 307 059 баллов, оставив позади всех «преследователей».Отметим, что совсем недавно в рейтинге наиболее производительных смартфонов за сентябрь лидеры только приблизились к отметке в 300 тысяч «попугаев». К примеру, занявший на то время первое место ASUS ROG Phone «поймал» 299 706 «птичек».Однако тогда в AnTuTu отметили, что выход Huawei Mate 20 на 7-нанометровом Kirin 980 может существенно изменить ситуацию в рейтинге.