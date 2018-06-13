Первые данные о Huawei Mate 20 Pro

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что китайская Huawei разместила у Samsung заказы на OLED-дисплеи диагональю 6,9 дюймов.
По оценкам экспертов, этими экранами будут комплектоваться новые Mate 20 Pro.
Источники отмечают, что такие дисплеи сделают будущую новинку одним из самых крупных смартфонов на рынке.
В качестве аппаратной платформы отмечается Kirin 980, который, кстати говоря, пока также не был представлен официально. Речь, напомним, идет о чипе, выполненном по технологии 7 нм. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ. Другие спецификации будущего флагмана пока остаются неизвестными. Ориентировочная стоимость также не называется.