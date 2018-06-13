Первые данные о Huawei Mate 20 Pro

13 июня 2018, 11:45

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что китайская Huawei разместила у Samsung заказы на OLED-дисплеи диагональю 6,9 дюймов.

По оценкам экспертов, этими экранами будут комплектоваться новые Mate 20 Pro.Источники отмечают, что такие дисплеи сделают будущую новинку одним из самых крупных смартфонов на рынке.В качестве аппаратной платформы отмечается Kirin 980, который, кстати говоря, пока также не был представлен официально. Речь, напомним, идет о чипе, выполненном по технологии 7 нм. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ. Другие спецификации будущего флагмана пока остаются неизвестными. Ориентировочная стоимость также не называется.