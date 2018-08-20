Huawei Mate 20 – названа официальная дата анонса

20 августа 2018, 10:15

Представители китайской Huawei подтвердили на днях информацию о том, что смартфоны серии Mate 20 получат HiSilicon Kirin 980 – новый флагманский чип, релиз которого состоится уже совсем скоро.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro окажутся первыми терминалами, созданными на базе Kirin 980. Сам же Kirin 980 окажется первым решением Huawei на 7-нм техпроцессе. Анонс Kirin 980, по слухам, намечен на IFA2018, которая пройдет в Берлине в конце текущего месяца – начале следующего.По слухам, оригинальная версия терминала окажется с 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем, а модификация с приставкой Pro в названии – 6,9-дюймовым. Кроме того, версия Pro получит экранный сканер отпечатков пальцев.Емкость аккумуляторов в обеих моделях – 4200 мАч. Отмечена также поддержка быстрой зарядки. Тыльная панель сделана из стекла. В Mate 20 окажется 6 ГБ ОЗУ и 126 ГБ ПЗУ. В качестве программной платформы отмечается Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0 поверх.