Подробности о новом флагманском чипе Kirin 980

24 июля 2018, 11:15

Западные СМИ поделились некоторыми подробностями касательно нового флагманского чипа Kirin 980, который пока что не был представлен официально.

Так, теперь в точности известно о том, что грядущая новинка получит 4 ядра Cortex A55 и столько же Cortex A77. Квартет последних обеспечит чипу максимальную частоту в 2,8 ГГц.Заниматься производством Kirin 980 будет партнер Huawei - компания TSMC.Отдельно интересно то, что грядущая новинка должна получить собственную графику, которая придет на замену Mali, и будет мощнее Adreno 630 на 50%.Первыми смартфонами, которые получат Kirin 980, должны оказаться Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro.