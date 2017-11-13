Стало известно, каким будет процессор для Galaxy S9

13 ноября 2017, 10:15

Южнокорейская Samsung поделилась некоторыми подробностями касательно чипа Exynos 9 Series 9810, который окажется в основе нового флагманского смартфона Galaxy S9.

К сожалению, полностью спецификации не раскрываются. Однако известно, что в основе окажутся кастомизированные вычислительные ядра третьего поколения. Кроме того, это решение Samsung будет наделено более усовершенствованным графическим ускорителем.Также отмечается, что в состав нового чипа войдет LTE-модем нового поколения с агрегацией шести несущих (6СА). Скорость загрузки информации теоретически сможет достигать даже 1,2 Гбит/с.В основе Exynos 9 Series 9810 окажется 10-нм технология Samsung второго поколения.Другие детали пока не уточняются.