Китайская компания представила клон Galaxy S9

Малоизвестная у нас китайская компания Vkworld, на основе появившихся в Сети слухов и первых данных касательно смартфона Galaxy S9, уже успела создать клон будущего флагмана.
Новинка получила название Vkworld S9.
Среди ее особенностей – двойная основная камера + сканер отпечатков пальцев, расположенный в том же месте, что и у будущей новинки южнокорейского гиганта.
В основе - MediaTek Helio X30 + 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. О поддержке слота для карт памяти не уточняется, но, скорее всего, он есть.
Корпус выполнен из металлического сплава и прикрыт ударопрочном стеклом. Кроме того, известно об аккумуляторе на 5000 мАч.
Стоимость новинки - $300.
Релиз Vkworld S9 намечен на весну, но более точной даты пока нет.