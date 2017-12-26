Китайская компания представила клон Galaxy S9

26 декабря 2017, 11:15

Малоизвестная у нас китайская компания Vkworld, на основе появившихся в Сети слухов и первых данных касательно смартфона Galaxy S9, уже успела создать клон будущего флагмана.

Новинка получила название Vkworld S9.



Среди ее особенностей – двойная основная камера + сканер отпечатков пальцев, расположенный в том же месте, что и у будущей новинки южнокорейского гиганта.



В основе - MediaTek Helio X30 + 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. О поддержке слота для карт памяти не уточняется, но, скорее всего, он есть.



Корпус выполнен из металлического сплава и прикрыт ударопрочном стеклом. Кроме того, известно об аккумуляторе на 5000 мАч.



Стоимость новинки - $300.

Релиз Vkworld S9 намечен на весну, но более точной даты пока нет.