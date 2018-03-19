Первые подробности о новом флагмане Samsung Galaxy S10

19 марта 2018, 12:45

Авторитетное специализированное издание The Bell раскрыло некоторые подробности касательно нового флагманского смартфона Galaxy S10.

Так, согласно сведениям этого СМИ, следующий флагман Samsung получит функцию 3D-распознавания лиц. Напомним, что аналогичная функция, именуемая Face ID, уже есть у iPhone 10.The Bell пишет, что такой модуль, а также необходимое для его работы программное обеспечение уже разрабатывается на мощностях израильского стартапа Mantis Vision в сотрудничестве с Namuga.Другие подробности пока не известны.