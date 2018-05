Флагман Samsung Galaxy S10 получил кодовое имя Beyond

4 мая 2018, 10:15

Южнокорейский ресурс The Bell поделился некоторыми подробностями касательно смартфона Galaxy S10, который пока что не был представлен официально.

Согласно этим сведениям, и S10, и его версия с приставкой Plus в названии проходят под кодовым именем Beyond.Оригинальная версия «десятки» получит 5,8-дюймовый Infinity Display, а версия Plus – 6,3 дюймовый. Оба аппарата будут со сканерами отпечатков пальцев, интегрированными в дисплей.Кроме того, по разным данным, Samsung, скорее всего, добавит 3D-камеру для улучшенного распознавания лица, а еще продвинутых анимированных эмодзи.Дата анонса S10/S10 Plus пока не известна даже ориентировочно.