23 июня 2025, 17:15

Україна відкриє лінію виробництва зброї в країнах Європи: деталі від президента

Так, йдеться про виробництво дронів різного типу, ракет і, можливо, артилерії. Щодо країн, з якими ведуться переговори щодо відкриття оборонного виробництва:



Данія - номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною, Британією та Литвою.



Також, за даними президента, цього року ми знайшли в ОПК 43 млрд доларів. Це гроші, які поступають на підтримку українського ОПК, це фінансування нашого ОПК.

