1 мая 2024, 10:45

Франція нарощує виробництво артилерійських порохів

Французький виробник порохів та вибухових речовин Eurenco наростить виробництво модульних порохових зарядів для артилерії до 500 000 одиниць на рік.


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