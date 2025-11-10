РФ "розганяє" конвеєр FPV

10 ноября 2025, 11:45

РФ заявила про розширення виробництва БпЛА у ТОР "Хабаровськ": компанія "АЕРО-ХІТ" відкрила другу лінію, вийшла на збірку до 10 тис. апаратів на місяць і має контракт Міноборони на 97 тис. дронів до кінця року.

У публічних матеріалах фігурують інвестиції 177,6 млн руб., 249 робочих місць і понад 50 тис. FPV, нібито вже переданих на фронт із 2023-го.Ключ у тому, що мова не про штучні партії, а про "повний цикл застосування": виробництво модульних FPV "Велес" ударного та розвідувального типу, мережа сервісних центрів і контрактна база, зав’язана на держзамовника. Формат ТОР знижує податкове навантаження і полегшує імпорт комплектуючих через "сіру логістику" Далекого Сходу.Додавання сервісу критично важливе: фронтова економіка БпЛА тримається не лише на випуску, а на швидкому ремонті, заміні камер і РЕБ-модулів, перепрошивці та тестуванні акумуляторів. Якщо ці функції справді винесені у регіональну мережу, РФ скорочує цикл від поломки до повернення в підрозділ із тижнів до днів.Втім, заявлені "10 тис. на місяць" упруться в три класичні вузькі місця: стабільність постачання електроніки, якість порохових зарядів/боєприпасів і підготовку операторів. Дефіцит китайських камер і відеолінків, сезонні провали з LiPo-акумуляторами та мікросхемами, а також залежність від імпортної оптики й антен роблять лінію вразливою до санкцій і перерізання логістики.Далекий Схід стає ще одним кластером "дроніфікації" з доступом до тихоокеанських ланцюжків. Це означає більш стабільні хвилі FPV у смугах наступу, більшу живучість парку завдяки ремонту та швидше впровадження нових вузлів.Якщо заявлені темпи та сервіс підтвердяться, отримаємо не "ефект вау", а нудну, але небезпечну індустріалізацію — менше збоїв, більше стабільності поставок і тиску на передній край.