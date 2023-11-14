Україна нарощує атаки на військові об’єкти РФ – ISW

14 ноября 2023, 8:45

Україна нарощує атаки російські військові об’єкти та інші важливі цілі на тимчасово окупованих територіях, а також на території Федерації.

Про це повідомляють фахівці американського Інституту вивчення війни.Днями українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області. Там ліквідували щонайменше трьох офіцерів фсб і росгвардії Росії.Окрім того, нещодавно скоєно замах на колишнього голову “народної міліції” так званої “лнр” та по російській військовій базі в окупованому Скадовську Херсонської області.Експерти інституту також звертають увагу на те, що українські війська з літа проводять ударну кампанію, спрямовану на окупований Крим.