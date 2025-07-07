На мисі Тарханкут уражено російську радарну систему

7 июля 2025, 14:15

«Учора в Z-пабліках стояли скиглення і виття, що на мисі Тарханкут вражені якісь військові об’єкти. Сьогодні стало відомо, що це», - повідомляє Телеграм-канал "Крымский ветер".



У тимчасово окупованому Криму в районі села Маяк уражено РЛС "Небо-М" вартістю близько $100 млн.