Украина стала первой страной в мире, уничтожившей ракетный крейсер на войне

2 апреля 2025, 12:15

«Сейчас Украина единственная страна в мире, во время войны уничтожившая ракетный крейсер. Пока в этом вопросе мы первые... Во-первых, название это столица россии, во-вторых, флагман флота, в-третьих, это крейсер, ракетный крейсер», – отметил вице-адмирал, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Крейсер «Москва» занимался изолированием района боевых действий, а также руководил другими кораблями, которые находились от острова Змеиный до мыса Тарханкут.«Как они считали, для недопуска кораблей НАТО в район боевых действий, я так понимаю. Или чтобы мы не смогли вывести какие-то свои корабли, катера из этого района», – пояснил командующий ВМСУ.Украинская операция против крейсера, считает Неижпапа, стала важным сигналом для российского флота. «Мы поняли, что если нам удастся это сделать, противник поймет, что он больше не сможет подходить на такое расстояние к нашим берегам, и мы сможем отогнать его от Одессы», – добавил он.