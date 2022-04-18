18 апреля 2022, 9:45

После крушения крейсера "Москва" атаки РФ на юг Украины будут усиливаться

После поражения Вооруженными силами Украины флагмана Черноморского флота рф крейсера "Москва" атаки врага могут усилиться, но силы охраны и обороны юга Украины к ним готовы.



Об этом на брифинге в Медиа-центре Украина (Киев) сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк.



«Была проведена атака на корабельную группу, поражен флагман российского Черноморского флота крейсер «Москва», довольно точно и символично. В результате поражения сдетонировал боекомплект. Началась борьба за живучесть, другие [русские] корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины – шторм не позволял провести спасательную операцию. Все детали операции сообщить не могу. Но мы имеем информацию, что поражения настолько серьезны, что боеспособность корабля потеряна. Мы ждем убедительных подтверждений, ведь заявления страны-агрессора для нас не являются абсолютными», - сказала Гуменюк.



Силы охраны и обороны юга Украины готовы к усилению атак врага после столь удачной операции ВСУ.



«Атаки на нас усилятся, мы осознаем. Для врага это очень существенная потеря с точки зрения финансовой, вооруженной, имиджевой. Это был не только удар по крейсеру, это и удар по имперским амбициям, достаточно убедительна наша победа, но это пока что победа в битве, а не во всей войне. Враг будет мстить, это будут и ракетные атаки, и артиллерийские обстрелы, не исключающие попытки проведения десантной операции. Мы готовы, все угрозы осознаем», – добавила Наталья Гуменюк.



По ее словам, ночью и сегодня днем продолжаются атаки на Николаев, в частности, ракетные атаки с применением запрещенных международными конвенциями кассетных боеприпасов. Во временно захваченном врагами Херсоне россияне продолжают агитационные мероприятия по образованию там нежизнеспособных квазиреспублик, но местное население на них не реагирует.



«Хочу поблагодарить херсонцев за их устойчивость и убедительную позицию. Держитесь, мы скоро будем», – сказала Гуменюк.



Кроме того она отметила, что на юге Украины Россия применяет свою традиционную тактику обстрелов местного населения и гражданской инфраструктуры на захваченных территориях и пытается обвинять в этом ВСУ.



«В целом ситуация на Николаевщине и Херсонщине характеризуется тем, что враг располагает техникой и подразделениями среди местного населения, среди объектов гражданской инфраструктуры – школ, детсадов, во дворах местных жителей, затем под прикрытием ночи покидает эти позиции и обстреливает их, обвиняя ВСУ в том, что они готовят по мирному населению. Но мы уже ясно знаем, кто в этой войне говорит правду, а кто – лжет. ВСУ не ведут обстрелы местного населения», - сказала Гуменюк.



Она также добавила, что силы охраны и обороны юга Украины вычищают позиции, которые уже удалось освободить от оккупантов, ликвидируют разведывательные группы.



«Мы убеждены, что продвижение наших войск очень скоро начнется. Все необходимые силы обороны юга задействованы, их действия достаточно эффективны, хотя враг не сдается», - подытожила Гуменюк.

