31 мая 2023, 8:45

В США и Британии прокомментировали атаки дронов по Москве

«Украина имеет законное право защищать себя и может проецировать силу за пределы своих границ», - заявил глава МИД Британии Клеверли, отвечая на вопрос по поводу атак дронов по Москве 30 мая. Он подчеркнул, что «законные военные цели» за пределами Украины являются частью ее самообороны.



Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер, комментируя эти атаки, отметила: «Мы не поддерживаем атаки Украины внутри России».

